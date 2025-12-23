به گزارش خبرنگار مهر، احد توکلی رئیس دانشکده برق دانشگاه امیر کبیر امروز در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT ۲۰۲۵) گفت: من به‌واسطه علاقه شخصی‌ام، علاوه بر حوزه مخابرات، مدتی نیز در جریان فعالیت‌های مرتبط با این کنفرانس بوده‌ام. چند سالی هم در وزارتخانه در حوزه‌هایی مانند تلگرام و تلفن، درگیر موضوعاتی بودم که به‌نوعی با این مباحث ارتباط داشت و همین مسئله باعث شد اهمیت برگزاری چنین کنفرانسی برای من پررنگ‌تر شود.

وی توضیح داد: می‌خواهم از زاویه‌ای متفاوت به اهمیت این کنفرانس اشاره کنم. در مسیر پیشرفت علم، شاهد چندین انقلاب بزرگ بوده‌ایم؛ شاید شناخته‌شده‌ترین آن‌ها انقلاب صنعتی باشد که یکی دو قرن پیش رخ داد. اما امروز تقریباً همه منابع و مراجع علمی بر این باورند که ما در آستانه یا حتی در میانه یک انقلاب جدید هستیم: انقلاب هوش مصنوعی.

رئیس دانشکده برق دانشگاه امیر کبیر اظهار کرد: خوشحال‌کننده است که چنین موضوع مهمی در بستر دانشگاه و به‌ویژه در دانشکده مهندسی برق، در قالب کنفرانسی مانند این مورد توجه قرار گرفته است. مقالات، نشست‌ها و مباحثی که در اینجا ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که به‌درستی به این تحول بنیادین پرداخته شده است.

توکلی تصریح کرد: از منظر علاقه شخصی، مدتی به این موضوع فکر می‌کردم که ورود هوش مصنوعی چه تأثیری بر آینده مهندسی خواهد گذاشت. به این نتیجه رسیدم که انتظاری که از مهندسان آینده — یعنی فارغ‌التحصیلانی که در چند سال پیش‌ِ رو وارد بازار کار می‌شوند — وجود دارد، کاملاً متفاوت از انتظاری است که از نسل ما وجود داشت. بسیاری از طراحی‌هایی که زمانی هسته اصلی کار مهندسان بود، امروز یا در آینده نزدیک توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد.

مهندسان فردا «طراح» نیستند؛ ناظران هوش مصنوعی‌اند

رئیس دانشکده برق تاکید کرد: آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند، نظارت، ارزیابی و قضاوت درباره نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی است. مهندسان آینده بیش از آنکه صرفاً طراح باشند، ارزیاب و ناظر نتایج خواهند بود.

وی در ادامه گفت: این موضوع از چند جنبه اهمیت دارد: اول اینکه هوش مصنوعی بی‌خطا نیست و نتایجی که ارائه می‌دهد نیازمند بررسی و اعتبارسنجی است. دوم اینکه هوش مصنوعی فاقد وجدان، درک انسانی و الزامات اخلاق مهندسی است و لزوماً در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظات اخلاقی را رعایت نمی‌کند. در نهایت اینکه داده‌های هوش مصنوعی عمدتاً از طریق سنسورها جمع‌آوری می‌شود؛ سنسورهایی که خود با چالش جدی امنیت سایبری مواجه‌اند.

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: امنیت اطلاعات که یکی از محورهای مهم این کنفرانس نیز هست، به یکی از اساسی‌ترین مسائل مهندسی آینده تبدیل خواهد شد؛ فارغ از اینکه در چه گرایش، رشته یا دانشکده‌ای فعالیت می‌کنیم. داده‌ای که قرار است منتقل شود و مبنای تحلیل هوش مصنوعی قرار بگیرد، اگر امن نباشد، کل فرایند زیر سوال می‌رود.