هشت طرح گردشگری در اردبیل افتتاح می شود

اردبیل - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: در هفته دولت هشت طرح بزرگ با مجموع سرمایه‌گذاری سه هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری افزود: هشت طرح بزرگ از قبیل آب درمانی، هتل چهار ستاره، ۲ اقامتگاه بوم‌گردی، تأسیسات اقامتی، مجتمع‌های بین راهی، واحدهای پذیرایی و غذاخوری‌های بین راهی، مرکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری و فاز نخست محوطه گردشگری در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر فصل گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان اردبیل مورد توجه قرار گرفته است افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های مشگین‌شهر، کوثر، اردبیل، نمین، خلخال و سرعین اجرا شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یا تسریع در عملیات ۱۵ طرح گردشگری در این ایام گفت: هفت مجتمع گردشگری و چهار هتل ۲ تا پنج ستاره و یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های مشگین‌شهر، اردبیل و سرعین از جمله این طرح‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرا و تکمیل این پروژه‌ها یک هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی هزینه می‌شود.

