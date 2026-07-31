احداث مجتمع فرهنگی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با رویکرد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست صمیمی با خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و لامرد که با حضور مسئولان بنیاد و در حاشیه مراسم اربعین حسینی برگزار شد، با اشاره به روند احداث مجتمع فرهنگی مزار شهدای میناب اظهار کرد: تفاهم‌نامه این پروژه تدوین شده و با پیگیری آستان قدس رضوی، مراحل مطالعاتی آن تا آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد مجموعه‌ای با رویکرد فرهنگی و نگاه ملی و بین‌المللی برای معرفی حماسه و مظلومیت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای ناو دنا، شهدای لامرد و دیگر شهدای مظلوم کشور است.

سلیمانی با تأکید بر تداوم پیگیری این پروژه، ابراز امیدواری کرد که پس از پایان مطالعات، عملیات اجرایی آن آغاز شود و تا سالگرد شهادت این عزیزان، بخش قابل توجهی از اقدامات عمرانی پیشرفت کرده باشد.

وی همچنین از بازتاب گسترده دیدار خانواده‌های شهدا با مسئولان عراقی در جریان اربعین خبر داد و گفت: پیام خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و قدردانی آنان از مردم و دولت عراق به دلیل برگزاری باشکوه آیین تشییع فرماندهان شهید مقاومت، بازتاب بسیار خوبی داشته و نقش مهمی در تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کرده است.

سلیمانی با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، اظهار داشت: روایت پدران و مادران شهدا از مظلومیت و رشادت فرزندانشان، تجلی فرهنگ عاشورا و جلوه‌ای از صبر و استقامت حضرت زینب(س) است و باید این پیام به جهانیان منتقل شود.

وی با اشاره به شهدای ناو دنا و حادثه لامرد نیز خاطرنشان کرد: مظلومیت این شهدا باید برای افکار عمومی جهان، اعم از شیعه و سنی، تبیین شود تا جنایت‌ها و رذالت‌های استکبار جهانی بیش از پیش آشکار گردد.

در پایان این نشست، خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و لامرد مسائل، مطالبات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در میان گذاشتند.