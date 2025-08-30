مرمت و احیای بناهای تاریخی در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در بازدید از پنج بنای تاریخی در حال مرمت مرکز شهر اردبیل، گفت: بناهای تاریخی از اهمیت ویژه‌ای در بازگویی هویت فرهنگی ما دارند و مرمت و احیای این بناها، اعم از خانه‌ها، حمام‌ها، قلعه‌ها و کاروانسراهای تاریخی در سطح استان در اولویت قرار دارد.



وی با اشاره به احیای بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی گفت: حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی مورد حمایت جدی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل است.



جباری برنامه‌ریزی برای احیای سایر بناهای تاریخی استان را مورد تاکید قرارد داد و افزود: در تعامل با مالکان خصوصی برخی بناهای تاریخی برای احیای این بناها نیز تلاش می‌شود تابا کاربری‌هایی نظیر اقامتی و پذیرایی این ظرفیت‌ها به حوزه گردشگری استان اضافه شوند.



وی با تبریک هفته دولت گفت: همزمان با هفته دولت طرح‌های مختلف حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ویژه ۶ پروژه شاخص گردشگری در استان اردبیل به بهره‌برداری رسید.



وی در پایان گفت: حدود ۹۰ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد ریال در سطح استان اردبیل در حال اجرا می‌باشد.