به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا بریمانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت اظهار داشت اجرای طرح‌های حمایتی گسترده، نشان‌دهنده عزم دولت چهاردهم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی بیان کرد: راه تحقق آرمان‌های متعالی در اقدامات عملی و برنامه‌ریزی دقیق جلوه‌گر می‌شود و بهزیستی مازندران هفته دولت را با حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان آغاز کرده است.

بریمانی با اشاره به برنامه‌های این هفته گفت ۵۵ طرح اشتغالزایی ویژه مددجویان به بهره‌برداری می‌رسد که اقدامی عملی در راستای توانمندسازی اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت‌ها محسوب می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از واگذاری ۵۶ واحد مسکونی به مددجویان خبر داد و افزود: مسکن از ضروری‌ترین نیازهای اجتماعی است و دولت چهاردهم در این بخش، توجه ویژه‌ای به اقشار محروم دارد.

وی افتتاح دو مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی در شهرستان‌های قائمشهر و فریدونکنار را از دیگر طرح‌ها عنوان کرد و گفت: این مراکز با هدف ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شود. به گفته بریمانی در شهرستان بابلسر نیز یک مرکز مثبت زندگی آغاز به کار خواهد کرد تا خدمات حمایتی به خانواده‌های تحت پوشش در قالبی منسجم‌تر ارائه شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این هفته خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده‌های شهدا به‌ویژه شهدای دوران دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه توانمندی‌های مددجویان، مسابقات ورزشی ویژه کارکنان، میز ارتباط مردمی و حضور در نماز جمعه بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی شده بهزیستی در هفته دولت است.