احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس در غروب امروز

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: ترافیک محورهای شمالی پرحجم است و احتمال سنگین شدن مسیر چالوس به جنوب از امشب وجود داردو طرح یک‌طرفه شدن مسیر در صورت نیاز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور گفت: در حال حاضر محورهای منتهی به خراسان رضوی پرحجم اما روان است. همچنین محورهای شمالی شامل فیروزکوه، هراز، چالوس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، پرحجم اما بدون گره ترافیکی گزارش شده‌اند.

وی با بیان اینکه اوج ترافیک عصرگاهی در برخی محورهای شمالی دور از انتظار نیست، افزود: پیش‌بینی ما این است که از غروب امروز بار ترافیک در محور چالوس به سمت جنوب افزایش یابد و احتمالاً به شرایط سنگین برسد. در صورت بروز این وضعیت و برای مدیریت ایمن تردد، طرح یک‌طرفه کردن مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران شمال اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست با برنامه‌ریزی سفر، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از توقف‌های غیرضروری، به روان‌سازی ترافیک و پیشگیری از حوادث کمک کنند.

