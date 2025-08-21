ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار کرد: تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۲ تا ۱۳ و تونل شماره ۱۶ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل آب اسک تا گزنک و محدوده‌های بایجان و سه راهی چلاو، محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند و آزادراه تهران – پردیس محدوده جاجرود را شاهد هستیم.

محرابی نیا توضیح داد: تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرشهر تا کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس را شاهد هستیم.