انقلاب اسلامی؛ چراغ راهی برای ساخت عاشورای نوین در دل تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر نادم پیش از ظهرشنبه در یادواره ۳۲ شهید روستای صدرآباد شهرستان زرندیه با بیان جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) در تاریخ بشر اظهار کرد: اگر شخصیت بزرگی مانند پیامبر اسلام وجود نداشت، بشر همچنان در جهل و تعصبات قبیلهای گرفتار میماند و از نورانیت دین بیبهره بود.
این کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از شهدا افزود: برای دستیابی به سعادت و کمال انسانی، باید از شخصیتهای بزرگی همچون شهیدان بهره برد، آنان با پیروی از اهل بیت (ع) و اقتدا به سیره آنان، به اوج عزت و جاودانگی دست یافتند و همواره باید یاد و نامشان زنده نگه داشته شود.
حجت الاسلام نادم با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: اکنون در لحظاتی سرنوشتساز از تاریخ انقلاب قرار داریم؛ لحظاتی که در نهایت پرچم انقلاب اسلامی به دست امام زمان (عج) سپرده خواهد شد،، اگر در این روزهای بحرانی صبوری کنیم و به ایمان خود پایبند بمانیم، به طور قطع پیروز خواهیم شد.
وی با هشدار نسبت به عاقبت کسانی که در آزمونهای الهی پایانی، استقامت نمیورزند، بیان کرد: کسانی که در این لحظات کوتاه از امتحان الهی سربلند بیرون نیایند، دچار عاقبت بهشر خواهند شد.
شهدا؛ سرمایه عزت و افتخار
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه شهدا در مسیر انقلاب گفت: عزت و حیثیت امروز ما مرهون خون شهیدان است و روزی که فرهنگ شهادت از جامعه رخت بربندد، آن روز، روز بیچارگی ما خواهد بود.
حجت الاسلام نادم با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی تداوم نهضت همه انبیای الهی است، افزود: اگر لازم باشد، همانگونه که پیامبر (ص) فرهنگ شهادت را در جامعه زنده کرد، ما نیز آمادهایم عاشورایی دیگر بیافرینیم.
وی تأکید کرد: با وجود ۲۳۰ هزار شهید، هنوز هم برخی مسیر را به درستی نشناختهاند و در مواقع حساس آب به آسیاب دشمن ریختهاند، در حالی که شهیدان در دورترین نقاط کشور حقیقت را یافتند و با جان خود از اسلام و انقلاب دفاع کردند.
