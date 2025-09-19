دفاع از حجاب و پیروی از ولایت فقیه وصیت شهدای اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حمید رسولی شامگاه پنج شنبه در یادواره شهدای روستای فرم آباد با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهدا با قرآن و نماز مأنوس بودند و ایمان و بصیرت آنان باید برای ما الگو باشد و عمل به وصایای شهدا، از جمله دفاع از حجاب و پیروی از ولی فقیه، رسالت امروز ماست.

فرمانده ناحیه سپاه زرندیه با بیان اینکه دل کندن شهدا از خواسته‌های شخصی، نمونه‌ای از اوج معنویت آنان است، افزود: دل بریدن از عواطف و خواسته‌های شخصی، قدرت معنوی شهدا را نشان می‌دهد و شهید حاج قاسم سلیمانی، نمونه بارز این شاخصه بزرگ است.

سرهنگ رسولی همچنین بر نقش جوانان و نوجوانان در زنده نگه داشتن یاد شهدا تأکید کرد و افزود: شهدای ما آگاهانه جان خود را فدای کشور کردند و این ویژگی، وجه تمایز شهدای ما با جان‌باختگان سایر کشورهاست، جوانان امروز باید با الگوگیری از این رشادت‌ها، راه شهدا را ادامه دهند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع مقاومت گفت: جنگ ما با رژیم صهیونیستی، جنگی موجودیتی است و ما محکم ایستاده‌ایم، در این ۱۲ روز، دشمن صهیونیستی صدمات زیادی متحمل شد اما اجازه نمی‌دهند این حقیقت به گوش جهانیان برسد.

فرمانده سپاه زرندیه با تأکید بر انسجام ملی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارند، دشمن نمی‌تواند بر ما فائق آید و تلاش می‌کند با ایجاد تفرقه و چندصدایی در جامعه، به اهداف شوم خود دست یابد.

وی تاکید کرد: تنها با وحدت و همدلی می‌توانیم تداوم بخش راه شهدا باشیم و نقشه‌های دشمن را خنثی کنیم.