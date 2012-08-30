به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پارک موزه دفاع مقدس قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد اظهار داشت: انبیای الهی همواره می کوشیدند تا ارزشهای اخلاقی و الهی در میان مردم وجود داشته باشد و راه و رسم زندگی الهی را به آنان نشان می دادند.



وی با بیان اینکه استمرار ارزشهای الهی و اخلاقی در میان نسلهای آینده همواره به عنوان دغدغه انبیاء و اولیاء الهی بوده، اظهار داشت: هدف انبیای الهی ساختن انسان و جامعه سالم و موحد بوده است تا جامعه بر مدار ارزشهای اخلاقی بچرخد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به وضعیت اخلاقی دنیای امروز تصریح کرد: غرب که مدعی حقوق بشر و ارزشهای انسانی است امروز در پوچی به سر می برد و دچار مشکلات عدیده اخلاقی است.



وی با تاکید بر اینکه عزت ایران مرهون رشادتهای شهیدان است، اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر زحمات بسیاری را برای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم کشیدند و باید شخصیت آنان تکریم و همواره برای نسل های آینده بازگو شود.



حجت الاسلام آشتیانی با قدردانی از خدمات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای احداث پاررک موزه دفاع مقدس گفت: شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس در طول هشت سال وظایف خود را به خوبی انجام دادند و راه اندازی پارک موزه برای احیای یاد و نام و رشادتهای آنان اقدامی ضروری و قابل تحسین است.



وی با تاکید بر حفظ ارزشهای دقاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان تصریح کرد: افتخار و عزت امروز کشور مرهون و مدیون مجاهدت ‌های شهیدان در دوران دفاع مقدس است و امروز هم هرقدر ارزش‌های دفاع مقدس را بیشتر حفظ کنیم اقتدار نظام اسلامی بیشتر خواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به برگزاری عزتمندانه اجلاس غیرمتعهدها در تهران تاکید کرد: به برکت خون شهیدانی مانند رجایی و باهنر است که امروز می توانیم با عزت اجلاس غیر متعهدها را در تهران برگزار کنیم و در دنیا نیز سربلند باشیم.

