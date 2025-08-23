  1. دین و اندیشه
کیفیت منبرها و برنامه‌ مساجد در دوره نوجوانی ما نسبت به الان بهتر بود

سیمایی‌صراف باتأکید بر لزوم پیگیری رشداخلاقی فرهنگی جامعه در بستر مساجد، گفت:اگرکارکرد مسجد را به عنوان خانه خدا و خانه مردم احیا و تقویت کنیم، تربیت دینی، اخلاقی جامعه در مسجد رقم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مساجد را پایگاه‌های مهم در تربیت مذهبی، اخلاقی و فرهنگی جوانان دانست و اظهار کرد: با توجه به آنکه خدا خانه خود را خانه مردم معرفی می‌کند، انتظار است ائمه جماعات چه در مساجد دانشگاهی و چه در مساجدی که بیرون از دانشگاه‌ها فعال هستند به گونه‌ای رفتار کنند که مسجد حقیقتاً هم خانه خدا باشد و هم خانه مردم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه باید مسجد را به خانه مردم تبدیل کنیم نه خانه احزاب، تصریح کرد: اگر مسجد خانه مردم شود، آنگاه مطمئن باشید آمار شرکت و حضور افراد از اقشار مختلف در مساجد افزایش می‌یابد.

سیمایی‌صراف ارتقای کیفی برنامه‌ها و سخنرانی‌های مساجد را در این جذب و حضور مؤثر دانست و تأکید کرد: در دوره نوجوانی ما، کیفیت منبرها و برنامه‌های مساجد نسبت به الان بهتر و بالاتر بود، اما امروز علیرغم افزایش نجومیِ نرخ آگاهی بچه‌ها، بعضاً مساجد از نظر برنامه و محتوا ضعیف عمل می‌کنند که باید این موضوع آسیب‌شناسی شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که طعم شیرین حضور در مسجد و انس با خانه خدا را در طول عمرش چشیده و این شیرینی را به فرزندانش هم چشانده و تلاش کرده آنها را مسجدی بزرگ و تربیت کند، مطمئن هستم ما اگر کارکرد مسجد را به عنوان خانه خدا و خانه مردم احیا و تقویت کنیم، تربیت دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه به ویژه نسل جوان در مسجد رقم می‌خورد.

گفتنی است، برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.

