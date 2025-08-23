پاسخگویی حضوری و تلفنی مدیران ارشد بانک مسکن به سوالات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ همزمان با فرارسیدن هفته دولت و در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در حوزه پاسخگویی و شفاف سازی خدمات و فعالیت‌ها، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک مسکن از سوم تا نهم شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در میزخدمت این بانک واقع در ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن در ونک حضور داشته و به صورت مستقیم پاسخگوی سوالات و مشکلات همشهریان عزیز هستند.

همچنین اعضای هیئت عامل، برخی مدیران ارشد و کارشناسان بانک مسکن نیز در این هفته در واحد پاسخگویی و ارتباطات مردمی بانک مسکن حضور دارند و به صورت تلفنی به سوالات آن دسته از مشتریانی که امکان حضور در میزخدمت این بانک را ندارند؛ پاسخ می‌دهند.

بر این اساس مشتریان می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و از طریق شماره تماس ۶۱۰۸۸-۰۲۱ تماس گرفته و سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مشتریان و همکاران می‌توانند روز دوشنبه سوم شهریور با موضوع بخش‌نامه‌ها و امور شعب، سه‌شنبه چهارم شهریور در زمینه تسهیلات، چهارشنبه پنجم شهریور پیرامون منابع انسانی (ویژه کارکنان بانک مسکن)، روز شنبه هشتم شهریور با موضوع حقوقی و وصول مطالبات و یکشنبه نهم شهریور در زمینه بانکداری الکترونیک سوالات خود را مطرح کنند.