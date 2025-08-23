به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لطفیزاده در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: هدف از این سفر، بررسی میدانی مشکلات واحدهای اقتصادی استان بهویژه آن دسته از واحدهایی است که در تأمین مواد اولیه و فعالیتهای بازرگانی وابسته به ارز هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل حاد و بحرانی در گزارشهای مسئولان مشاهده نمیشود، افزود: در فرآیند تخصیص ارز، چالشهایی وجود دارد که با تمهیدات بانک مرکزی طی ده روز گذشته، امید میرود بخش قابل توجهی از آنها برطرف شود.
لطفیزاده با اشاره به مشکلات اداری موجود در روند تخصیص ارز، تصریح کرد: با تفویض اختیار به استانها و کاهش مراجعات به مرکز، در تلاش هستیم فرآیندها را تسهیل کنیم. بخشی از این اقدامات در همین هفته اجرایی خواهد شد و بخش عمدهای از امور در داخل استان قابل انجام خواهد بود.
مشاور وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت اصلاحات بانک مرکزی، انتظار میرود زمان انتظار برای دریافت ارز کاهش یابد.
