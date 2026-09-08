به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر در راستای پیگیری مطالبات مردمی و بررسی وضعیت خدمت‌رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوشهر در حوزه اتوبوسرانی درون‌شهری، از ایستگاه مرکزی اتوبوس‌رانی باغ زهرا بازدید کرد.

محمد مظفری ظهر سه شنبه در این بازدید با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس، اظهار کرد: سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوشهر موظف است با افزایش تعداد اتوبوس‌های فعال و کاهش فاصله زمانی حرکت از یک‌ساعت به نیم ساعت، پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان و شهروندان باشد.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به شهروندان، ادامه داد: بهسازی فضای انتظار مسافران و ایستگاه‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فرماندار بوشهر با قدردانی از ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی به همت شهرداری و شورای شهر، افزود: با وجود خرابی تعدادی از اتوبوس‌ها هم‌اکنون ۱۵ دستگاه اتوبوس فعال به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند، با بازگشایی مدارس تعداد اتوبوس‌ها افزایش و فاصله زمانی حرکت از یک ساعت به نیم ساعت کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه ضمن تاکید بر پوشش مناسب محلات جنوبی توسط اتوبوس های حمل ونقل شهری تصریح کرد: افزایش ظرفیت ناوگان و بهسازی ایستگاه‌ها با همکاری شهرداری در دستور کار قرار خواهد گرفت و انجام مراحل اداری برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های تعمیر و تجهیز اتوبوس‌ها نیز پیگیری می‌شود.

گفتنی است این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه اتوبوسرانی درون‌شهری انجام شد.