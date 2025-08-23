خبر گزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم استان گلستان، با پیشینه‌ای غنی از فرهنگ اسلامی و شیعی، از دیرباز به زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) اهتمام ویژه داشته‌اند. در طول دهه‌های اخیر، حرکت دسته‌جمعی و منظم کاروان‌ها از این استان به مشهد، به‌ویژه در ایام شهادت امام رضا (ع)، به یک آئین فرهنگی-مذهبی تبدیل شده است. این سنت که در آن افراد از اقشار مختلف جامعه به صورت پیاده، سواره یا همراه با هیئت‌های مذهبی به سوی مشهد رهسپار می‌شوند، بازتابی از عشق عمیق آنان به امام هشتم و تجلی همبستگی اجتماعی-دینی است.



پیاده‌روی به مشهد از شهرستان‌های دور و نزدیک گلستان، نه فقط یک سفر جسمی بلکه یک سلوک معنوی و تمرین بندگی است؛ سفری آمیخته با نیت خالص، دعا، ذکر و اشک. این کاروان‌ها، که بسیاری از آن‌ها با برنامه‌های منظم فرهنگی، مداحی و زیارت‌نامه‌خوانی همراهند، جلوه‌ای بی‌بدیل از پیوند مردم با آموزه‌های اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارند.



بازتاب احساسات و انگیزه‌های زائران گلستانی

در گفت‌وگو با زائرانی که از استان گلستان به مشهد آمده‌اند، یک نکته مشترک وجود دارد؛ عشق بی‌حد و حصر به امام رضا (ع) و امید به اجابت دعا و آرامش دل. برای بسیاری از این زائران، زیارت در این ایام، فرصتی برای تضرع، نذر و نیت و نیز تجدید عهد با ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) است.



یکی از زائران جوان که مسیر ۴۰۰ کیلومتری از گنبدکاووس تا مشهد را پیاده طی کرده، می‌گوید: این سفر برای من، فقط یک راه رفتن نبود. هر قدمی که برداشتم، یک راز و یک نیاز داشتم. وقتی به حرم رسیدم، بغضم ترکید. اینجا جایی است که انسان واقعاً حس می‌کند که تنها نیست.



زائر دیگری از علی‌آباد کتول که همراه کاروان سواره آمده، اظهار کرد: هر سال برایم مثل یک عید است. حس می‌کنم که در این روزها، قلبم در کنار حرم آرام می‌گیرد. این مراسم، به ما یادآوری می‌کند که در دنیای پر از دغدغه امروز، هنوز هم می‌توان به معصومین پناه برد.

بیش از ۷۸ کاروان پیاده و سواره عازم مشهد مقدس شدند

حجت‌الاسلام رضا دیلمی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، با اشاره به اهمیت معنوی این حضور پرشور، گفت: به مناسبت ایام شهادت امام رضا (ع)، مراسم عزاداری ویژه‌ای در صحن مسجد گوهرشاد برگزار می‌شود. این مراسم با مشارکت بیش از ۲۸ کاروان پیاده و ۵۰ کاروان سواره از استان گلستان و همچنین حضور پررنگ هیأت مذهبی استان، امروز یکم شهریور برگزار شد.

وی افزود: این آئین، نه‌تنها نشانی از عشق و وفاداری مردم گلستان به امام مهربانی‌هاست، بلکه فرصتی برای تجدید بیعت با آن حضرت محسوب می‌شود. امیدواریم با شور و شعور دینی مردم، این مراسم به یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های عزاداری در حرم مطهر رضوی تبدیل شود.

دیلمی همچنین بر اهمیت نهادینه‌سازی این‌گونه حرکت‌ها در قالب برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: با هدایت‌گری علما و همراهی تشکل‌های مذهبی، می‌توان این آئین‌ها را به سرمایه‌ای پایدار برای انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده تبدیل کرد.

کاروان‌های گلستان جلوه‌ای از وفاداری ماندگار مردمی هستند

کاروان‌های پیاده و سواره استان گلستان، جلوه‌ای از وفاداری ماندگار مردمی هستند که عشق به اهل‌بیت (ع) را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. حرکت گسترده و سازمان‌یافته زائران گلستانی به سوی مشهد، نماد زنده‌ای از هم‌افزایی دینی، مشارکت مردمی و باور فرهنگی است که از دل تاریخ برخاسته و به آینده امتداد یافته است.

در جهانی که بسیاری از مناسک دینی درگیر روزمرگی و تشریفات شده‌اند، این حرکت مردمی، اصالتی دارد که روح جامعه را زنده نگه می‌دارد. تجربه حضور در حرم مطهر، آن هم در چنین فضای معنوی، به زائران فرصت می‌دهد که دل‌های خود را پالایش کنند، امید و توکل‌شان را تقویت نمایند و برای ادامه مسیر زندگی، توشه‌ای الهی برگیرند.

بدین ترتیب، گلستان نه‌تنها در جغرافیای ایران، که در نقشه دلدادگی به اهل‌بیت (ع)، جایگاه درخشانی دارد؛ و مردمانش هر سال، با پای دل و روح، رهسپار آستان رضوی می‌شوند تا عاشقانه زمزمه کنند «السلام علیک یا علی بن موسی‌الرضا المرتضی...»