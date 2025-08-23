علیرضا فخری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع تعریض و آزادسازی خیابان مجاور دیوار ایستگاه تحقیقات دامپروری گلپایگان گفت: با هدف افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی، طرح تعریض و آزادسازی خیابان مجاور دیوار ایستگاه تحقیقات دامپروری گلپایگان در حال پیگیری است و اقدامات اجرایی آن پس از تصویب و تأمین اعتبار آغاز خواهد شد.

وی افزود: جلسه‌ای که هفته قبل با حضور فرماندار محترم در مسجد محله صفایی و قلعه موتور برگزار شد، چند موضوع از مشکلات مردم مطرح گردید. پیرو همان جلسه، امروز نیز بازدیدی با حضور مجموعه جهاد کشاورزی، امور منابع آب، شهرداری، شورای اسلامی شهر و امور برق شهرستان صورت گرفت. یکی از نقاط حادثه‌خیز که در شورای ترافیک مطرح شده بود، مربوط به کانالی است که باید کانال گذاری شود و همچنین تیرهای برق و ترانسی که نیاز به جابجایی دارند.

فخری زاده یادآورشد: دیروز نیز به اتفاق دوستان در شورای شهر، شهردار، رئیس شورای شهر و مسئولان آموزش و پرورش بازدیدی انجام شد. در این بازدید مشکل زمینی که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و برای بحث فضای بازی و احداث پارک مدنظر است، مطرح شد. مقرر گردید نمایندگان مردم تقاضای مکتوب خود را ارائه دهند و آموزش و پرورش نیز قول داد این زمین به‌طور موقت در اختیار شهرداری قرار گیرد تا فضا برای ورزش کودکان آماده شود.

فخری‌زاده یادآورشد: امروز هم بازدید صورت گرفت و ان‌شاءالله مصوبات جلسه قبل به‌طور کامل پیگیری و وارد فاز اجرا شود. همچنین در جلسه امروز تصمیم گرفته شد دو نفر از اهالی محل به نمایندگی طرح مربوطه را تهیه کرده و در اختیار مجموعه جهاد کشاورزی قرار دهند تا پس از تأمین اعتبار، موضوع کانال گذاری این قنات نیز به اجرا درآید.

بازدیدهای اخیر، مقرر گردید طرح اولیه توسط نمایندگان محل تهیه و در اختیار مجموعه فنی و طراحان قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن از جمله وضعیت ساختمان‌های موجود، زمین‌ها و اتصال معابر به‌صورت کامل بررسی شود.

وی افزود: در این طرح باید عرض معابر، عقب‌نشینی‌ها و مسیرهای اتصال مشخص شود تا شهرداری بتواند اقدامات اجرایی را در چارچوب قانونی انجام دهد. هرچند در حال حاضر منابع مالی کافی وجود ندارد، اما نقشه کامل طرح تهیه خواهد شد و برای تأمین اعتبار نیز رایزنی‌هایی از طریق استان دنبال می‌شود.

معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری گلپایگان تصریح کرد: در طراحی باید موضوعات فنی همچون شیب مسیر، دریچه‌های مورد نیاز در طول مسیر و همچنین وضعیت درختان موجود در محل مدنظر قرار گیرد. درختانی که قابلیت ماندگاری دارند حفظ می‌شوند و سایر موارد با هماهنگی مهندسین ناظر جابجا خواهند شد.

فخری‌زاده با اشاره به مشکلات شبکه برق در این محدوده خاطرنشان کرد: برخی سیم‌های برق از بالای درختان عبور می‌کنند و همین مسئله مانع رشد طبیعی آنها شده است. به همین دلیل لازم است با همکاری امور برق، وضعیت ایمن‌سازی خطوط و جایگزینی کابل‌ها به جای سیم‌های هوایی بررسی شود. چرا که قطع و وصل برق در این منطقه نه تنها مشکلات روزمره ایجاد کرده بلکه در مواقع وزش باد نیز اختلالات گسترده به وجود می‌آورد.

به گفته وی، استفاده از کابل‌های مناسب علاوه بر ارتقای ایمنی، موجب کاهش قطعی‌های مکرر خواهد شد. نمونه‌ای از این مشکلات اخیراً در خیابان آیت‌الله گلپایگانی مشاهده شد که به دلیل آسیب‌دیدگی کابل، اتصالی رخ داد. بنابراین لازم است در طرح جدید، مسائل مربوط به شبکه برق به‌طور دقیق لحاظ شود.

وی ادادمه داد: هدف اصلی این جلسات و بازدیدها، رفع مشکلات زیربنایی محلات و فراهم‌سازی شرایط ایمن و پایدار برای ساکنان است و پیگیری‌ها تا اجرای کامل ادامه خواهد داشت.