بی احتیاطی یک کشاورز، گاز پنج روستای دزفول را قطع کرد

سیدمهدی صادقی نساج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این اتفاق که غروب روز گذشته در محدوده روستای دهنو باقر رخ داد منجر به قطع گاز پنج روستای دهنو، حاجات، عبدعون، بنه عاصی و بنه عاطی شد که بلافاصله اکیپ تعمیرات شهرستان به منطقه اعزام و ترمیم و رفع نقص در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش چند ساعته همکاران و جوشکاری و ترمیم شبکه، گاز حدود ۸۰۰ مشترک که دچار قطعی شده بودند با مراجعه امداد شهر چغامیش به منازل وصل شد.

رئیس اداره گاز دزفول عنوان کرد: با توجه به سطح آب زیرزمینی در منطقه و نزدیک بودن به شالیزارها کار به سختی پیش رفت و خط گاز که از ۲ نقطه آسیب دیده بود با تلاش و حضور مستمر همکاران اصلاح شد.

صادقی نساج از اهالی این روستاها درخواست کرد به کنتورهای گاز دست نزنند و اجازه دهند همکاران نسبت به وصل گاز از طریق رگولاتور اقدام کنند.

وی همچنین از کشاورزان و پیمانکاران بخش‌های مختلف درخواست کرد قبل از شروع هرگونه حفاری در مجاورت شبکه گاز در تماس با اطلاعات ۱۹۴ راهنمایی شوند تا از بروز چنین اتفاقاتی که منجر به قطع گاز شهروندان می‌شود، جلوگیری شود.