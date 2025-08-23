توسعه صنعت چهارمحال و بختیاری در مسیر تأمین مالی پایدار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسی‌پور بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت فعلی و چشم‌انداز پیش‌رو پرداخت.

وی با اشاره به آمادگی واحدهای صنعتی برای توسعه، اظهار داشت: متقاضیان توسعه، برنامه‌هایی نظیر تأمین ماشین‌آلات، ثبت آمار تولید و صادرات را دنبال می‌کنند. میزان تولید ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص ارز دارد و خوشبختانه در این زمینه خللی وجود ندارد.

شمسی‌پور با تأکید بر نقش وزارتخانه و ادارات کل استانی در تسهیل فرآیندها، افزود: بخشی از وظایف اجرایی به استان‌ها واگذار شده و انتظار می‌رود طی یک ماه آینده، برخی مشکلات موجود برطرف شود.

مدیرکل صمت استان همچنین به نیاز ارزی سالانه صنعت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تخصیص یافت که به‌طور کامل تأمین شد. برای سال جاری نیز بررسی‌های لازم در حال انجام است تا این نیازها به‌صورت مرحله‌ای تأمین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با استمرار برنامه‌ریزی‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه صنعت استان در مسیر پایداری قرار گرفته و امید است این مسیر با قوت ادامه یابد.