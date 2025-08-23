به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن و لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی امروز شنبه با برگزاری نشستی در خصوص بهره‌مندی دو کشور از روابط امنیتی و اقتصادی نزدیک‌تر توافق کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، این نشست در آستانه دیدار لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز دوشنبه برگزار شد.

رئیس جمهور جدید کره جنوبی در اولین سفر رسمی خود به ژاپن از زمان تصدی این سمت در ماه ژوئن، با شیگرو ایشیبا در محل اقامت وی در توکیو دیدار کرد تا درباره روابط دوجانبه میان همسایگان شرق آسیا، از جمله هماهنگی امنیتی نزدیک‌تر با ایالات متحده تحت یک پیمان سه جانبه که توسط اسلاف آنها امضا شده بود، گفتگو کند.

نخست وزیر ژاپن پس از دیدار با رئیس جمهور جدید کره جنوبی در بیانیه‌ای مشترک با لی جائه میونگ، گفت: با توجه به اینکه فضای راهبردی پیرامون هر دو کشور به نحو فزاینده‌ای جدی تر شده است، اهمیت روابط ما و همچنین همکاری سه جانبه با ایالات متحده همچنان رو به افزایش است.