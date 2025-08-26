به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لی جائه میونگ رئیس‌جمهور کره‌جنوبی اعلام کرد که کره‌شمالی به سطحی رسیده است که توانایی ساخت سالانه ۱۰ تا ۲۰ سلاح هسته‌ای را دارد.

میونگ افزود: دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا جدی و همراه با همکاری و تعامل بوده است.

وی در ادامه گفت: سئول قصد دارد بودجه دفاعی خود را افزایش دهد و برای برقراری صلح در شبه‌جزیره کره با ترامپ همکاری خواهد کرد.

رئیس جمهور کره جنوبی پیشتر نیز در کاخ سفید و در دیدار با ترامپ گفت: من از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهم تا در برقراری صلح در شبه جزیره کره نقش آفرینی کرده و با رهبر کره شمالی دیدار کند. وضعیت در شبه جزیره کره از زمان ترک کاخ سفید توسط ترامپ و روی کار آمدن دولت بایدن، رو به وخامت نهاده است. من به شما در برقراری صلح (در این منطقه) کمک خواهم کرد. همکاری ما با ژاپن و ایالات متحده بسیار مهم است. من برای حل مسائل دشوار به توکیو سفر کردم.

این سخنان درحالی بیان می‌شود که روز یکشنبه (دوم شهریور) کره شمالی از آزمایش دو موشک جدید پدافند هوایی با نظارت مستقیم «کیم جونگ اون» رهبر این کشور خبر داد.

براساس اعلام رسانه‌های رسمی پیونگ‌یانگ، این آزمایش نشان داد که این سامانه‌های موشکی از «قدرت رزمی بالایی» برخوردارند.

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) نیز اعلام کرد: آزمایش پرتاب ثابت کرد ویژگی‌های فنی این دو نوع موشک به‌طور کامل برای انهدام اهداف هوایی متنوع مناسب است.