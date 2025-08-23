  1. استانها
  2. مازندران
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

محور کندوان یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین گزارش شده و در دیگر محورهای استان همچون سوادکوه، کیاسر و هراز، تردد به شکل عادی در جریان است.

وی درباره وضعیت آب‌وهوایی جاده‌ها افزود: بارش پراکنده باران در محور هراز محدوده پارک جنگلی، همچنین در مسیر عباس‌آباد کلاردشت مشاهده می‌شود که نیازمند احتیاط بیشتر رانندگان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها پیش از سفر با سامانه‌های ارتباطی مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.

