  1. استانها
  2. مازندران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

جاده کندوان یک‌طرفه شد

جاده کندوان یک‌طرفه شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، گفت: مسیر جنوب به شمال محور چالوس ـ کرج و آزادراه تهران ـ شمال با تصمیم پلیس راه برای تخلیه‌ مسدود و این محور یک طرفه شد.

علی صادقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور چالوس کرج و آزادراه تهران شمال با تصمیم پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود شد.

وی افزود: در حال حاضر تردد تنها در مسیر شمال به جنوب (از چالوس به سمت تهران و کرج) برقرار است که در محدوده‌های میانی با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه می‌باشد.

صادقی ادامه داد: تردد در محور هراز به صورت دوطرفه ادامه دارد و در محدوده‌های چلاق و شاهاندشت نیز ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی گفت: همچنین تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان بوده و هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در جاده‌های مازندران مشاهده نمی‌شود.

کد خبر 6568924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها