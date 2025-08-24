علی صادقی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور چالوس کرج و آزادراه تهران شمال با تصمیم پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود شد.
وی افزود: در حال حاضر تردد تنها در مسیر شمال به جنوب (از چالوس به سمت تهران و کرج) برقرار است که در محدودههای میانی با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه میباشد.
صادقی ادامه داد: تردد در محور هراز به صورت دوطرفه ادامه دارد و در محدودههای چلاق و شاهاندشت نیز ترافیک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
وی گفت: همچنین تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان بوده و هیچگونه مداخله جوی خاصی در جادههای مازندران مشاهده نمیشود.
