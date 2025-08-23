اعزام کودک ۹ ساله مصدوم قمی با بالگرد به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، بالگرد اورژانس قم بعداز ظهر شنبه کودک ۹ سالهای را که در پی واژگونی موتورسیکلت در روستای کرمجگان قم به شدت مصدوم شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان منتقل کرد.
این حادثه در روستای کرمجگان از توابع استان قم به وقوع پیوست که طی آن یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شد.
با توجه به حساسیت و فوریت وضعیت مصدوم، تیمامدادی اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی شرایط، با هماهنگیهای لازم، بالگرد اورژانس برای انتقال سریعتر کودک به مراکز درمانی درخواست و در محل حاضر شد.
کادر پزشکی حاضر در صحنه، ضمن ارائه کمکهای اولیه درمانی، مصدوم را به بالگرد منتقل و برای ادامه روند درمان تخصصی، به یکی از بیمارستانهای مجهز شهر قم انتقال دادند.
