مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر پنجشنبه آتش‌سوزی در مراتع منطقه درآکین به سمت داوه از مسیر روستای گیجان رخ داد. این حریق در ارتفاعات حدود سه‌هزار متری به وقوع پیوسته و فاصله نزدیک‌ترین روستا تا محل حادثه حدود چهار تا پنج ساعت پیاده‌روی است. به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، هماهنگی‌ها برای اعزام بالگرد انجام شده اما این اقدام منوط به تأیید شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی خواهد بود.

وی افزود: هم‌اکنون دو اکیپ از نیروهای حفاظتی شهرستان به همراه گروه‌های مردمی روستاهای اطراف در منطقه حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد. به علت نبود پوشش آنتن تلفن همراه در ارتفاعات، ارتباط با نیروهای حاضر در محل دشوار است. همچنین در خصوص عمدی بودن حادثه و سطح دقیق آتش‌سوزی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های مردمی همچنان در محل حادثه حضور دارند و تلاش برای مهار آتش‌سوزی ادامه دارد.