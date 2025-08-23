ارائه خدمات به ۳۰۰ هزار نفر از زائران اربعین در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی بعد از ظهر شنبه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به اهمیت دو رویداد مذهبی بزرگ کشور در ماههای اخیر اظهار کرد: دهه نخست محرم و مراسم عاشورا از یک سو و راهپیمایی عظیم اربعین از سوی دیگر دو مقوله کلان فرهنگی مذهبی بودند که با تدبیر و برنامهریزی مناسب در استان قم اجرا شدند.
معاون اجتماعی و فرهنگی استانداری قم با بیان اینکه محرم امسال همزمان با شرایط خاص کشور و تهاجمات فرهنگی و تبلیغاتی دشمن همراه بود، افزود: با هدایت استاندار قم و همراهی دستگاههای مسئول، تمامی نیازهای هیئات مذهبی، مساجد و روضههای خانگی تأمین شد.
محمودی تصریح کرد: ممکن بود این تصور به وجود بیاید که در شرایط خاص باید محدودیتهایی اعمال شود، اما خوشبختانه با مدیریت و پشتیبانی بهموقع، مراسمها بدون مشکل برگزار شد و حتی نسبت به سال گذشته ارتقا محسوسی در کیفیت و گستره برنامهها مشاهده شد.
معاون اجتماعی و فرهنگی استانداری قم تأکید کرد: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر مردمیسازی امور، امسال در برگزاری مراسم محرم، رویکرد محلهمحوری جدیتر دنبال شد و پشتیبانی از روضههای خانگی و برنامههای مردمی در مساجد افزایش یافت و این رویکرد نتایج مثبتی به همراه داشت.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پیادهروی اربعین گفت: بر اساس آمار سامانه سماح، ثبتنام زائران اربعین امسال در قم حدود ۱۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده که نشاندهنده افزایش انگیزه و استقبال مردم برای حضور در این رویداد عظیم است.
محمودی با بیان اینکه قم به دلیل موقعیت جغرافیایی جایگاه ویژهای در میزبانی زائران اربعین دارد، افزود: امسال بیش از ۳۰۰ هزار نفر از زائران در مسیر رفت یا برگشت در قم اسکان داده شدند و خدمات مختلفی به آنان ارائه شد و این حجم از حضور زائران بار سنگینی بر دوش زیرساختهای شهری میگذارد که با مدیریت صحیح و همراهی نهادهای مختلف بهخوبی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: استان قم همچنین یکی از استانهای پیشتاز در اعزام مواکب به کشور عراق بود و در حوزه حملونقل، تهیه اقلام و ارائه خدمات به زائران اباعبدالله (ع) از استانهای فعال کشور محسوب میشود.
معاون اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت انسجام در فعالیتهای فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: قم با شرایط خاص و ظرفیتهای ویژهای روبهروست و برای بهرهگیری بهتر از این ظرفیتها، نیازمند هماهنگی و انسجام بیشتر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکلهای مردمی هستیم.
وی افزود: رویکرد محلهمحوری در جلسات اخیر به معنای پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم است و در این مدل، مردم نهتنها در تأمین نیازها بلکه در فرآیند نیازسنجی، اولویتبندی و حتی شیوه اجرای برنامهها مشارکت دارند و همین موضوع باعث ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.
