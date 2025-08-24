حضور مسئولان در محلات قم باید با دستاورد مشخص همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری شامگاه یکشنبه در نشست مردمی محله‌محور که به مناسبت هفته دولت در مسجد باب‌الجنه محله چهارمردان برگزار شد، اظهار کرد: جلسات محله‌محور فرصتی برای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم است و این ارتباط باید خروجی مشخص در راستای رفع دغدغه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی اهالی داشته باشد.

وی با اشاره به بازدید روز گذشته از محله علی‌آباد سعدگان افزود: در این بازدید ظرفیت‌های مردمی معرفی شد و مشخص گردید که گروه‌های تربیتی فعال و مؤثری در این منطقه مشغول فعالیت هستند و دفتر امور بانوان استانداری آمادگی دارد با شناسایی دقیق مربیان فعال در حوزه خانواده و دختران نوجوان، برنامه توانمندسازی آنان را به‌طور کامل دنبال کند.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری قم ادامه داد: الگویی که طی دو سال گذشته در حوزه تربیت دختران نوجوان طراحی و آزمایش شده، امروز به نتیجه رسیده و اجرای آن در محلات قم در دستور کار قرار گرفته است و به محض ارسال اسامی مربیان از سوی محلات، دفتر امور بانوان اجرای طرح را آغاز خواهد کرد.

حیدری همچنین تشکیل گروه ویژه بانوان محلات را از اقدامات جدید استانداری برشمرد و تصریح کرد: تجربه نشان داده است که همراهی و مشارکت مردمی مکمل فعالیت‌های دولتی است و بدون عزم و پیگیری اهالی، این طرح‌ها به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

وی با اشاره به همکاری مشترک با اداره کل ورزش و جوانان استان قم، گفت: در زمینه زیرساخت‌ها از جمله آماده‌سازی فضاهای ورزشی و فرهنگی در مساجد، هماهنگی‌های لازم با استاندار و مدیران ذی‌ربط انجام خواهد شد تا محیطی امن و مناسب برای استفاده دختران و پسران فراهم شود.

حیدری در پایان تأکید کرد: طراحی یک برنامه منسجم برای بهره‌برداری بهینه از فضاهای موجود با نظر هیئت‌امنای مساجد و همراهی دستگاه‌های مسئول ضروری است و استانداری قم حمایت کامل خود را از این مسیر ادامه خواهد داد.