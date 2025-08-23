به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از شهادت ۴۱ نفر در نوار غزه از ابتدای بامداد امروز شنبه تا به این لحظه در حملات صهیونیستها خبر دادند که ۱۲ تن از آنها حین دریافت کمک به شهادت رسیدهاند.
از سوی دیگر منبعی در هلال احمر و اورژانس غزه گفت که رژیم صهیونیستی دو کودک را در منطقه جبالیا واقع در شمال غزه هدف قرار داده است و این دو کودک به شهادت رسیدند.
همزمان «محمد کحیل» رئیس بخش تغذیه مجتمع بیمارستانی الشفاء غزه گفت که این مرکز، بیش از ۸۰۰ مورد سو تغذیه ثبت کرده است که در بین آنها، یک سوم سو تغذیه خطرناکی دارند و ۱۳ مورد نیز در معرض مستقیم جان باختن قرار دارند.
وی امروز شنبه گفت که پایان یافتن کامل تغذیه وریدی و لولهای و عدم وجود جایگزین برای آن، خطر برای بیماران پس از اعمال جراحی را افزایش میدهد.
به گفته وی، زنان باردار و شیرده از کمخونی و کمبود شدید مواد معدنی و ویتامینها رنج میبرند که خطر زایمان زودرس و کموزنی نوزادان را افزایش میدهد.
دکتر کحیل گفت که سالمندان و بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و لختههای خونی، به رژیمهای غذایی ویژهای نیاز دارند که در دسترس نیست و این امر خطرات سلامت را چند برابر میکند.
از سوی دیگر رئیس بخش تغذیه بیمارستان الشفاء غزه گفت: عدم دسترسی به پروتئینهای حیوانی (گوشت، پنیر، ماهی، تخممرغ) به همراه سبزیجات و میوههای تازه، بحران را تشدید میکند. اتکا به غذای اهدایی خانوادهها و برخی کنسروهای ساده غیر کافی است و روند بهبودی را به تأخیر میاندازد و بیماران را در معرض عفونت قرار میدهد.
همزمان «منیر البرش»، مدیر کل وزارت بهداشت نوار غزه امروز شنبه با بیان اینکه حجم فاجعه جاری در نوار غزه به قدری است که نیاز به اقدام بینالمللی است، گفت: باید گذرگاههای امن به منظور ورود داروی بیماریهای واگیر باز شود. تاکنون هیچ اقدام عملی بینالمللی بعد از اعلام و تأیید قحطی در غزه انجام نشده و باید تیمهای پزشکی بینالمللی برای حمایت از کادر درمانی و بهداشتی غزه وارد این منطقه شوند.
البرش گفت: ما با یک فاجعه بزرگ و نابودی بخش بهداشتی و محیطی مواجه هستیم و نیاز به ایستگاههای آبشیرینکن داریم.
مدیر کل وزارت بهداشت غزه همچنین با بیان اینکه اشغال سرزمینی که ساکنانش با قحطی مواجهاند، رذالت اخلاقی است، گفت: بیش از یک میلیون کودک در غزه از اختلالات روانی عمیق رنج میبرند و ما از اینکه جهان در برابر اشغال منطقهای که با قحطی مواجه است، سکوت کرده، تعجب میکنیم.
