دستگیری ۲۷۳ تبعه غیرمجاز طی ۷۲ ساعت در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی شهرستان سمنان از دستگیری و ساماندهی ۲۷۳ تبعه غیرمجاز در این شهرستان طی ۷۲ ساعت اخیر خبر داد.

وی افزود: طرح شناسایی و جمع آوری اتباع بیگانه غیرمجاز برابر سیاست‌های کلی کشور و همچنین طبق برنامه‌های ابلاغی فراجا در سطح شهرستان سمنان با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به انتقال اتباع دستگیر شده جهت طرد از کشور به مرکز مربوطه استان گفت: پلیس برای امنیت، آسایش و همچنین پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات مردم تمام تلاش خود را خواهد کرد.