به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در کنترل بیماری، هشدار داد: پشه آئدس ناقل تب دنگی است و تنها راه مؤثر مقابله با آن، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولرهای آبی، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

وی افزود: عملیات سم‌پاشی و مه‌پاشی در مناطق آلوده انجام می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین یادآور شد: تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمی‌شود و تنها راه انتقال، نیش پشه آلوده است.

میرزاده به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی افزود: درمان قطعی برای تب دنگی وجود ندارد و مراقبت‌های حمایتی مانند استراحت، مصرف مایعات و داروهای تب‌بر مانند استامینوفن توصیه می‌شود. در موارد شدید، بستری و مراقبت ویژه ضرورت دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: بر اساس پایش‌ها ۲۰ مورد ابتلاء به تب دنگی در بندرعباس گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در هرمزگان ثبت نشده است.