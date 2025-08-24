محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصت بسیار خوبی برای بیان دستاوردها و انعکاس خدمات دولت به مردم است.

وی از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۸۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در شهرستان بوشهر به مناسبت هفته دولت خبر داد و اضافه کرد: این پروژه‌ها با اعتبار ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است.

فرماندار بوشهر تعداد پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی قابل افتتاح در این شهرستان را ۱۳۱ مورد دانست و بیان کرد: ۴۹ پروژه نیز در این ایام آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: امروز با حضور استاندار بوشهر، ۲ پروژه در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افتتاح شد که نقش مهمی در توسعه تولید و اشتغال دارد.