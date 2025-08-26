مرتضی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه کشاورزی و صنایع وابسته طرحها و پروژههای مهمی در نقاط مختلف استان بوشهر اجرا شده است که بخشی از این طرحها به مناسبت هفته دولت افتتاح میشود.
وی از افتتاح ۲۱ پروژه عمرانی حوزه کشاورزی در استان بوشهر به مناسبت هفته دولت خبر داد و بیان کرد: ۱۵ طرح اقتصادی و غیرعمرانی نیز در این هفته به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اعتبار اجرای این پروژهها را هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرحها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزار و ۱۳۷ نفر فراهم کرده است.
وی از توسعه و رونق تولید حوزه کشاورزی با مشارکت روستاییان و کشاورزان خبر داد و اضافه کرد: افزایش اعتبار تخصیص یافته و توجه ویژه به زیرساختهای تولید و فراوری، امید تازهای را برای تأمین امنیت غذایی و اشتغال پایدار در استان بوشهر ایجاد کرده است.
نظر شما