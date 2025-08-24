پنتاگون به دنبال اعزام نیرو به شیکاگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از برنامه اعزام نیرو به شیکاگو برای مبارزه با جرم و جنایت خبردادند.

این منابع بیان کردند که پنتاگون از چند هفته قبل طرحی را برای اعزام نیرو به شیکاگو در راستای تلاش دونالد ترامپ برای آنچه کاهش جرم و جنایت خوانده، تدارک دیده است.

در این طرح قرار است از هزاران نیروی گارد ملی استفاده شود.

این در حالی است که هفته گذشته، ترامپ اعلام کرد که اداره پلیس پایتخت را تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی قرار داده و حدود ۸۰۰ سرباز گارد ملی را به واشنگتن دی سی اعزام کرده است.