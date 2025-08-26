توسل گسترده به ارتش آمریکا؛ «ترامپ: دیکتاتور نیستم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه تلاشهای جاری وی برای اعزام نیروهای ارتش به واشنگتن، خیابانهای دی.سی و تهدید به گسترش این اقدامات در سایر مناطق آمریکا، انتقادات علیه خود را رد کرد.
ترامپ در جمع خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت که «خیلیها فکر میکنند که آمریکا تحت حکومتی دیکتاتوری را دوست خواهند داشت.»
وی افزود: خیلیها میگویند «شاید یک دیکتاتور را دوست داشته باشیم.» من دیکتاتورها را دوست ندارم. دیکتاتور هم نیستم. من مردی با درایت فوقالعاده و باهوش هستم. و وقتی میبینم که در شهرهایمان چه رخ میدهد و سپس تصمیم به اعزام نیرو میگیرم، بهجای تمجید، میگویند که میخواهید جمهوری را قبضه کنید. افرادی که این حرف را میزنند، مریض هستند!
توسل ترامپ به ارتش در پایتخت آمریکا موج انتقادات از جمله از جانب جمهوریخواهان را به همراه داشته و این در حالی است که او در اندیشه اعزام نیرو به سایر شهرهای بزرگ آمریکا همچون بالتیمور و شیکاگو است. طبق قانون «Posse Comitatus Act» مصوب ۱۸۷۸، ارتش آمریکا از مداخله در امور ضابطین قضایی منع شده است.
گارد ملی در صورت وقوع بلایای طبیعی معمولاً به درخواست فرماندار هر ایالت اعزام میشود. ترامپ با ادعای وجود شرایط اضطراری تبهکاری در واشنگتن دیسی، گارد ملی را به این شهر اعزام کرده است!
ترامپ و متحدان سیاسیاش بهدنبال کاهش آمار جرم و جنایت در شهرهای مختلف و مدعی هستند که این آمار در حال حاضر میزان دقیق فعالیتهای مجرمانه را در شهرهایی همچون واشنگتن دیسی و بالتیمور منعکس نمیکنند. آنها مدعی هستند که در این شهرها «لاپوشانی سیستماتیک» وجود دارد.
دادههای رسمی نشان میدهد که تعداد قتلها در پایتخت آمریکا تا اینجای سال ۱۰۱ فقره بوده که نسبت به بازه مشابه پارسال ۱۵ درصد کاهش یافته است.
ترامپ میگوید که ارتش آمریکا هماکنون آماده اعزام به هر شهر دیگر است حتی اگر فرماندار ایالت متبوع درخواستی برای کمک نداده باشد.
