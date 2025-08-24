به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در ویژه برنامه سالروز شهادت امام رضا (ع) در حسینیه شهید رئیسی امامزاده سلیمان بن علی گناوه همزمان با آغاز هفته دولت، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: در میان پیامبران و اولیای الهی، تنها پیامبر اسلام (ص) به فرمان خداوند، مزد رسالت خود را از مردم، مودت و دوستی اهل‌بیت (ع) معرفی کردند، این حقیقت، نشان‌دهنده جایگاه ویژه اهل‌بیت (ع) در هدایت جامعه اسلامی و به نفع خود مردم است.

وی با بیان اینکه هجرت دارای سه ویژگی تمدن‌ساز و سرنوشت‌ساز و انسان ساز است، اظهار کرد: امام رضا (ع) با هجرت خویش، مرز جغرافیایی تشیع را جابه‌جا کردند و ایران را به خانه اهل‌بیت و پایگاه مکتب امام حسین (ع) تبدیل ساختند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه هجرت امام رضا (ع) امتداد مسیر پیامبران و اهل‌بیت (ع) بود، افزود: برکات این هجرت سبب شد تا فرهنگ اهل‌بیت (ع) در ایران نهادینه شود و تشیع به‌عنوان یک مکتب اصیل در این سرزمین گسترش یابد.

انقلاب اسلامی امتداد حرکت انبیا و اهل‌بیت (ع)

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز میراث امام رضا (ع) است، گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی میراث امام رضا (ع) است و در امتداد حرکت انبیا و اهل‌بیت (ع) قرار دارد و یکی از رسالت‌های مهم آن، تمدن‌سازی اسلامی است.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران تأکید کرد: امروز دشمنان با تحریم‌ها، فشارها و جنگ ترکیبی می‌کوشند ملت ایران را به زانو درآورند، اما تجربه دفاع مقدس و مقاومت این ملت امام حسینی نشان داده است که با اتحاد، انسجام و همراهی مردم و مسئولان می‌توان از پیچ‌های تاریخی عبور کرد.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به خصوص دولت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: دولتمردان شهید ما الگوی خدمت صادقانه به مردم بودند و امروز نیز مسئولان باید با تأسی از آن شهیدان در مسیر خدمت صادقانه و رفع مشکلات مردم گام بردارند.

این مراسم پس از غبارروبی قبور مطهر شهدا و تجدید میثاق مسئولان شهرستان با آرمان‌های شهیدان آغاز شد و قرائت زیارت عاشورا و صلوات خاصه امام رضا (ع) و ذکر مصیبت از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

دیدار با مادر شهید والامقام «حاصل زارعی» از دیگر برنامه‌های نخستین روز هفته دولت در گناوه بود.