هجرت امام رضا (ع) منشأ تحولات عمیق فکری و فرهنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی شنبه شب در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) در مسجد چهارده معصوم (ع) (بحرانی) گناوه به تبیین ابعاد شخصیت و سیره امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) پرداخت.

امام جمعه گناوه با تسلیت این مصیبت جانسوز به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه شیعیان جهان، اظهار کرد: دو ماه محرم و صفر و عزاداری اهل بیت (ع)، مدرسه بزرگ معرفت و ولایت است که دل‌های مؤمنان را به نور اهل‌بیت (ع) پیوند می‌دهد، امشب، آخرین شب ماه صفر، یادآور غربت و مظلومیت امام رضا (ع) است.

وی با اشاره به جایگاه بی‌نظیر اهل‌بیت (ع) در قرآن کریم و تاریخ اسلام گفت: در میان پیامبران و اولیای الهی، تنها پیامبر اسلام (ص) به فرمان خداوند، مزد رسالت خود را از مردم، مودت و دوستی اهل‌بیت (ع) معرفی کردند، این حقیقت، نشان‌دهنده جایگاه ویژه اهل‌بیت (ع) در هدایت جامعه اسلامی و به نفع خود مردم است.

وی با بیان مسئله هجرت گفت: هجرت ابراهیم (ع) امامت ساز، هجرت موسی (ع) امت ساز، هجرت پیامبر اسلام (ص) مبدا تاریخ اسلام و تمدن ایجاد کرد هجرت امام علی (ع) هجرت علوی، هجرت امام حسین (ع) و اسرای اهل البت (ع) هجرت اصلاحی که مردم را اصلاح کند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در ادامه با بیان اینکه هجرت امام رضا (ع) به ایران منشأ تحولات عمیق فکری، فرهنگی و تمدنی شد، افزود: امام رضا (ع) با مناظرات علمی و گفت‌وگوهای اعتقادی با پیروان ادیان مختلف، پایه‌های معرفت دینی را در جامعه اسلامی استوار ساخت و زمینه‌ساز رشد و ارتقای اندیشه شیعی در ایران شد.

وی با اشاره به حدیث سلسله‌الذهب در نیشابور تصریح کرد: امام رضا (ع) با این حدیث نورانی، توحید را در پرتو ولایت و امامت معنا کردند و فرمودند کلمه «لا اله الا الله» و توحید شرط و حصاری دارد که شرط تحقق آن، پذیرش ولایت اهل‌بیت (ع) و امامت است.

وی بیان کرد: هجرت امام رضا (ع) رشد کیفی مکتب تشیع را باعث شد و یکی از برکات و آثار این هجرت همین رشد کیفی مکتب تشیع بود که اگر این هجرت امام (ع) نبود مردم نمی‌توانستند این معرفت را نسبت به مکتب تشیع، اهل بیت و امام داشته باشند.

وی بیان کرد: از آثار هجرت امام رضا (ع) ایران را به خانه اهل بیت (ع) و شیعه تبدیل کرد و اینها از برکات هجرت رضوی است که باعث رشد کیفی و کمی و هم رشد عمقی مکتب شیعه شد یعنی معرفت و شناخت مردم نسبت به مقام امام (ع) ارتقا پیدا کرد.

امام جمعه گناوه ادامه داد: یکی از آثار ماندگار هجرت امام رضا (ع)، ایجاد انسجام و استحکام در میان شیعیان بود، اگر تلاش‌های علمی، فرهنگی و اعتقادی آن حضرت نبود، امروز معارف اهل‌بیت (ع) این‌چنین در ایران و جهان گسترش نمی‌یافت.

وی همچنین با بیان ارتباط معنوی میان امام حسین (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: در زیارتنامه مشترک این دو امام بزرگوار، می‌خوانیم که دشمنان با شهادت ایشان در پی خاموش کردن نور ولایت بودند؛ اما به فضل الهی، خون مطهرشان چراغ هدایت شد و تا قیام حضرت ولی‌عصر (عج) روشنی‌بخش دل‌ها خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به زخم‌زبان‌های دشمنان در دوران بی‌فرزندی امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: با ولادت امام جواد (ع)، امیدی تازه در میان شیعیان دمیده شد و حضرت فرمود هیچ مولودی برای شیعیان بابرکت‌تر از امام جواد (ع) نیست.