وداع با قهرمان امنیت؛ عطر شهادت در سالروز امام رضا در گلستان پیچید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: صبح یکشنبه، خیابانهای شهر گالیکش و استان گلستان مملو از جمعیتی شد که آمده بودند تا ادای احترام کنند و آخرین وداع را با یکی از فرزندان برومند این مرز و بوم انجام دهند. پیکر پاک شهید ستوان سوم حسن تولی، که اهل شهرستان گالیکش بود، از مقابل مرکز بهداشت شماره یک گالیکش تا گلزار شهدای این شهرستان تشییع شد.
مردمی که در این مراسم حضور داشتند، با در دست داشتن تصاویر شهید و پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، نوای «ای شهید، سلام سلام» و «الله اکبر» را سر میدادند.
فضای مراسم سرشار از عطر شهادت، ایمان و وفاداری بود. مداحان اهل بیت (ع) با نوحهسرایی و مرثیهخوانی، روح جمعیت را به سوی معنویت و بزرگداشت یاد شهدا سوق دادند. بسیاری از حاضران با بغض و اشک یاد دختر خردسال شهید، دختری ۱۱ ماهه که اکنون در نبود پدر باید بزرگ شود را در دل داشتند و برای آینده وی دعا میکردند.
روایتهای واقعی از قلب جامعه
یکی از شرکتکنندگان که خود را از اهالی شهرستان گالیکش معرفی کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حسن تولی، نه تنها یک نیروی نظامی متعهد بود، بلکه برای ما یک قهرمان ملی است. وی جان خود را در راه امنیت و آرامش مردم فدا کرد. امنیت امروز ما مرهون خون این جوانان دلیر است و حضور مردم در این مراسم نشانه قدردانی عمیق از فداکاریهای آنان است.
زهرا موسوی، یکی از بانوان حاضر در مراسم، بیان کرد: وقتی این جمعیت را میبینم، یاد ایام عاشورا و شور حسینی میافتم. ما همیشه مدیون شهدایی هستیم که با از خودگذشتگی، امنیت را برای ما به ارمغان
محمدرضا کریمی، یکی از جوانان شرکتکننده در مراسم، نیز گفت: ما امروز اینجا هستیم تا بگوییم راه شهیدان همچنان ادامه دارد. این رشادتها باید برای نسلهای آینده روایت شود تا آنها بدانند ارزشهای امنیت و استقلال چقدر گرانقدر است و باید با جان و دل از آن محافظت کرد.
زندگی و خدمات شهید حسن تولی
ستوان سوم حسن تولی، جوانی مؤمن، متعهد و انقلابی از شهرستان گالیکش بود که زندگی خود را وقف خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور کرده بود. وی با حضور در نیروی انتظامی، در شرایط سخت و حساس، ایثار و فداکاری را سرلوحه کار خود قرار داد و در جریان یک عملیات سخت و مبارزه با تروریسم، جان خود را در راه دفاع از میهن فدا کرد.
این شهید بزرگوار، که پدری دلسوز برای دختر ۱۱ ماههاش بود، با شهادتش نه تنها خانواده خود بلکه همه مردم ایران را داغدار کرد و نام خود را در زمره شهدای گرانقدر و ماندگار این مرز و بوم به ثبت رساند.
پیامدها و اهمیت همزمانی شهادت با سالروز امام رضا (ع)
زمان تشییع ستوان سوم حسن تولی در روز سالروز شهادت امام هشتم شیعیان، همزمانی خاص و پیامآورانهای دارد. امام رضا (ع) که به عنوان الگویی بینظیر در صبر و مقاومت شناخته میشود، پیوندی عمیق با ارزشهای دفاع از دین و وطن دارد. این همزمانی، بار دیگر نشاندهنده پیوند ناگسستنی دین و دفاع مقدس است و یادآور میشود که امنیت امروز کشور مرهون ایمان و فداکاری جوانانی چون شهید تولی است.
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوان سوم حسن تولی، جلوهای فاخر از همبستگی ملی، تعهد دینی و ارادت مردم گلستان و ایران به ارزشهای مقدس دفاع از وطن و انقلاب اسلامی بود. این آئین، نه تنها یاد و خاطره شهیدان مدافع امنیت را زنده نگه داشت، بلکه پیامی روشن و محکم به دشمنان ملت ایران ارسال کرد که مردم ایران هرگز از دفاع از ارزشها و امنیت کشور خود کوتاه نخواهند آمد.
یاد و نام ستوان سوم حسن تولی و سایر شهدای بزرگوار، چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود تا با اتکا به ایمان، وحدت و اراده راسخ، راه امنیت، پیشرفت و استقلال ایران اسلامی را ادامه دهند. نسل امروز و فردای ایران باید بداند که امنیت و آرامش جامعه، مرهون ایثار و جانفشانی جوانانی است که بدون هیچ چشمداشتی، در راه وطن و دین، فداکاری میکنند.
به طور قطع، آینده ایران اسلامی به دست این جوانان رشید و شهادتطلب ساخته خواهد شد؛ جوانانی که راهشان را از ستوان سوم حسن تولی و دیگر شهدای عزیز کشور میگیرند و با تمام توان برای حفظ میهن و آرمانهای والای انقلاب اسلامی تلاش میکنند.
