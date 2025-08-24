مردم تسوج باید مطالبات و نیازهای شهر را از مدیران پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصراله روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از اصحاب رسانه به عنوان چشم و گوش جامعه یاد کرد و گفت: مشکلات عمده‌ای گریبانگیر بخش تسوج است ولی خود مردم و خبرنگاران باید مطالبه گری نموده و در احقاق حقوق شهر تلاش و پیگیری نمایند.

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی و قدمت ۱۱۰۰ ساله مسجد تاریخی جامع این شهر گفت: متأسفانه به رغم این جایگاه منحصر به فرد، از ظرفیت مسجد جامع تسوج به عنوان یک نماد و اثر ارزشمند در جهت معرفی بخش تسوج غفلت شده است.

در این نشست خبری که به همت امام جمعه تسوج ترتیب یافت، بخشدار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار تسوج به سوالات خبرنگاران بخش پاسخ دادند.

راه اندازی نیروگاه خورشیدی در دو روستای تسوج

بخشدار تسوج نیز در جمع خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به مصرف ۱۰ مگاواتی برق در شهرها و روستاهای این بخش و کمبود انرژی گفت: پیگیری‌های لازم جهت احداث نیروگاه خورشیدی در دو روستای هفت چشمه با ظرفیت یک مگاوات و روستای قره تپه با ظرفیت پنج مگاوات توسط بخش خصوصی در حال انجام است تا مشکل تولید برق بخش تسوج مرتفع گردد.

عادل شمالی بخشدار تسوج به کاهش کیفیت آب شرب در برخی روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به کمبود و کاهش کیفیت آب شرب در روستای شیخ ولی، دستگاه تصفیه متمرکز برداشت آب راه اندازی می‌شود.

انتقاد از نبود ساختمان مستقل شهرداری

مسعود کراوغلی، رئیس شورای اسلامی تسوج ضمن برشمردن فعالیت‌های شاخص این نهاد اظهار داشت: نبود ساختمان مستقل شهرداری تسوج در چند دهه گذشته به عنوان هویت از دست رفته شهر مشکلاتی را برای مدیریت شهری و شهروندان ایجاد کرده بود اما اقدامات مؤثری در این دوره جهت ایجاد آن انجام شد.

وی توسعه اقتصادی تسوج را از مهمترین مؤلفه‌های پیشرفت و ترقی و آبادانی دانست و تصریح کرد: چرخه تولید در قالب مشاغل خانگی تأثیر زیادی بر اقتصاد خانواده‌ها و روستاهای تابعه دارد و ما مصمم هستیم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های لازم از طریق اداره فنی و حرفه‌ای گامی مؤثر در این زمینه برداریم.

وی با ذکر اینکه سرمایه گذاری در شهری که اقتصاد فعال ندارد برای سرمایه گذاری قابل توجیه نیست افزود: چشم انداز روشن یک منطقه زمانی متبلور می‌شود که سرمایه گذاری داری توجیه اقتصادی باشد.

تحقق ۴۰ درصدی بودجه شهرداری

شهردار تسوج نیز انتقاد سازنده را در کنار ارائه راهکارهای علمی مؤثر دانست و خاطر نشان کرد: در سایه تلاش مجموعه شهرداری تاکنون ۴۰ درصد از بودجه ۵۰۰ میلیارد ریالی مصوب شهر تسوج در سال جاری تحقق یافته است.

عباس رحیمی آذر میزان بودجه جاری این شهر را ۲۴۰ میلیارد ریال و بودجه عمرانی را ۲۶۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: شهر تسوج با جمعیت ۸۱۵۰ نفر بر اساس آخرین سرشماری، متأسفانه دارای شهرداری درجه پنج است و بر اساس پیگیری‌های لازم امیدواریم این درجه بر اساس شاخص‌های اعلام شده افزایش یابد.

شهردار تسوج ارتقا درجه را در پیشرفت شهر مؤثر دانست و تصریح کرد: در صورت ارتقا درجه شهرداری، بودجه اختصاصی طبق بند الف ماده ۳۹ افزایش یافته و چارت سازمانی نیز از ۲۰ نفر به ۲۶ نفر افزایش خواهد یافت.