آئین نکوداشت روز خامنه ۱۵ شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن زاده بعدازظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران دلیل نامگذاری این روز را سالروز تأسیس مدرسه معرفت در سال ۱۲۷۵ توسط حاج اسداله معرفت عنوان کرد و اظهار داشت: این روز به عنوان روز معرفت و بصیرت که بیشتر بعد فرهنگی و معنوی آن مد نظر می‌باشد برگزار می‌شود.

دبیر آئین فرهنگی نکوداشت روز خامنه با اشاره به اینکه حاج اسداله معرفت بنیانگذار مدارس نوین و رایگان در ایران بود تصریح کرد: اولین مدرسه توسط وی پایه گذاری و نظام آموزشی مدیون چنین شخصیت‌های فرهیخته و خیری است.

شهردار خامنه در مورد برنامه‌های مختلف این روز گفت: این برنامه که روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور برگزار می‌شود کارگروه‌های علمی و نخبگی، عمومی و جنگ شادی فعال بوده و نمایشگاه مشاغل خانگی در ۱۱۰ غرفه در زمینه صنایع دستی و حوزه گردشگری به همراه جنگ شادی، مسابقه، طنز و موسیقی زنده در کنار این آئین برگزار می‌شود.

دبیر آئین فرهنگی نکوداشت روز خامنه از شهروندان خواست تا با استفاده از این فرصت از اماکن تاریخی و گردشگری این شهر از جمله موزه هدایای خامنه، درختان ۱۷۰۰ ساله چنار، مسجد تاریخی میرپنج، خانه شیخ محمد خیابانی، مقبره شیخ نجم‌الدین گیلانی، آب‌انبار قیرخ ایاخ، منطقه گردشگری قره کهریز و مسجد جامع خامنه بازدید نمایند.

اکبر حسن زاده به برگزاری بزرگترین همایش پیاده روی صبحگاهی شهرستان در این ایام خبر داد و گفت: در این مراسم ضمن پذیرایی با صبحانه سالم به برگزیدگان، جوایز فرهنگی اهدا می‌شود.

شهردار خامنه با ابراز تأسف از اینکه مدرسه معرفت با سابقه ۱۳۰ ساله از پنج سال قبل به دلیل عدم رسیدگی قابل استفاده نبوده و تخریب شده است گفت: خامنه دارای مدارس تاریخی متعددی است و انتظار می‌رود مسئولان استانی و کشوری، به ویژه میراث فرهنگی با توجه به علاقه خیرین این شهر و قدمت این مدرسه در احیا آن همت نمایند.