سارق صندوق صدقات تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر سرقت مبالغ موجود در صندوق‌های صدقات، به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند:

با همکاری عوامل شهرداری تبریز و نیروی انتظامی، فرد مورد نظر در حین ارتکاب سرقت مشابه در مکان دیگری شناسایی و جمع آوری شده و برای طی مراحل قانونی و درمانی، به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شد.

شهرداری تبریز ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، از همراهی و همکاری شهروندان در گزارش تخلفات و ناهنجاری‌ها قدردانی نموده و اعلام می‌دارد:

جمع‌آوری متکدیان، معتادان متجاهر، کارتون خواب‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های روزانه در دستور کار شهرداری تبریز قرار دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت

.