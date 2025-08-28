  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

سارق صندوق صدقات تبریز دستگیر شد

سارق صندوق صدقات تبریز دستگیر شد

تبریز-با همکاری عوامل شهرداری تبریز و نیروی انتظامی، سارق صندوق صدقات شهر در حین ارتکاب سرقت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر سرقت مبالغ موجود در صندوق‌های صدقات، به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند:

با همکاری عوامل شهرداری تبریز و نیروی انتظامی، فرد مورد نظر در حین ارتکاب سرقت مشابه در مکان دیگری شناسایی و جمع آوری شده و برای طی مراحل قانونی و درمانی، به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شد.

شهرداری تبریز ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، از همراهی و همکاری شهروندان در گزارش تخلفات و ناهنجاری‌ها قدردانی نموده و اعلام می‌دارد:

جمع‌آوری متکدیان، معتادان متجاهر، کارتون خواب‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های روزانه در دستور کار شهرداری تبریز قرار دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت

.

کد خبر 6573065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها