  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

مراسم بیعت با امام زمان (عج) در تبریز

تبریز-مراسم بیعت با امام زمان (عج) عصر روز سه‌شنبه همزمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در تبریز برگزار شد.

