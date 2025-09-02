https://mehrnews.com/x38VHC ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵ کد خبر 6577985 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵ مراسم بیعت با امام زمان (عج) در تبریز تبریز-مراسم بیعت با امام زمان (عج) عصر روز سهشنبه همزمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در تبریز برگزار شد. دریافت 27 MB کد خبر 6577985 کپی شد مطالب مرتبط فرمانده سپاه عاشورا: امروز چشم جهان به ایران است ما هیچگاه با تهدیدهای دشمنان عقب نشینی نمیکنیم مردم تسوج باید مطالبات و نیازهای شهر را از مدیران پیگیری کنند برچسبها امام زمان،حضرت مهدی(عج) تبریز سربازان گمنام امام زمان(ع)
