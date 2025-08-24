  1. جامعه
  2. شهری
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای خدمات شبانه شهری

شهردار منطقه ۱۳ تهران بر لزوم بهبود شرایط کاری و معیشتی نیروهای خدمات شهری ;که به ویژه شب‌ها فعالیت دارند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران با شهرداران شب نواحی این منطقه برگزار شد و طی آن مهم‌ترین چالش‌ها، دغدغه‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات شبانه شهری مورد بررسی قرار گرفت.

نوری با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی شهرداران شب در حوزه‌های خدمات شهری، ترافیک و شهرسازی گفت: شهرداران شب از زحمتکش‌ترین نیروهای شهرداری هستند که نقش مهمی در آرامش و نظم شبانه شهر ایفا می‌کنند و تلاش می‌کنیم با پیگیری جدی، شرایط کاری و معیشتی آنان بهبود یابد.

مدیریت شهری شرق پایتخت هدف از این نشست را شنیدن مستقیم مشکلات و پیشنهادهای شهرداران شب و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه سازمانی آنان دانست تا خدمات شهری در ساعات شبانه با کیفیت بالاتری به شهروندان ارائه شود.

در این نشست، شهرداران شب ضمن تشریح وظایف و تجارب خود، به موضوعاتی همچون سختی‌های کار شبانه، محاسبه مرخصی و اضافه‌کار، کمبود نیرو و تجهیزات و ضرورت تقویت پشتیبانی در مأموریت‌ها اشاره کردند.

