اتحاد شیعه و اهل تسنن کلید پایداری ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری در خطبههای نماز جمعه این هفته ششم شهریور ماه، با اشاره به راهبردهای ائمه در حفظ اسلام ناب محمدی (ص) بیان کرد: امام حسن عسگری (ع) توانستند اسلام را حفظ و بر تقویت باورهای دینی و محبت تأکید کنند.
امام جمعه چناران بیان کرد: ایران با تشیع و محبت اهل بیت (ع) گره خورده لذا رمز ماندگاری ایران اسلامی، ایرانی بودن و رابطه مستقیم آن با تشیع و اهل بیت است.
وی به اهمیت اتحاد بین شیعه و اهل تسنن در ایران اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی به عنوان وطن مسلمانان و پایگاه اهل بیت عصمت و طهارت باید مورد حفاظت قرار گیرد.
بختیاری افزود: وجود این اتحاد و وحدت، رمز ثبات و ماندگاری ایران اسلامی است.
امام جمعه چناران در ادامه به معیارهای اتحاد مقدس در اسلام و انقلاب و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، جامعه را به سه دسته مؤمنین، منافقین و ضعیفالایمانها اشاره کرد
وی خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام در کشور، به ویژه بین مردم و مسئولان، عامل اصلی حفظ ایران است.
بختیاری از دولت شهید رئیسی به عنوان دولتی با کار جهادی، امید و برکت یاد کرد و خواستار این شد که دولتمردان، الگوی مدیریتی این دولت را در راستای حل مشکلات مردم سرلوحه کار خود قرار دهند.
امام جمعه چناران به نقد منصفانه، سازنده و مطالبهگری منطقی تأکید کرد و گفت: باید با بصیرت و صبر انقلابی به سمت ایرانی آباد حرکت کنیم.
وی از آغاز پویش «ایران همدل» در مصلی نماز جمعه چناران خبر داد و عنوان کرد: این پویش به همدلی مجدد مردم ایران با مردم غزه اختصاص پیدا میکند و مردم میتوانند هدایای نقدی و غیرنقدی خود را برای کمک به مردم بیگناه غزه در ستاد نماز جمعه اهدا کنند.
