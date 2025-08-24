کتاب «عیون اخبار الرضا» منبعی گرانسنگ در شناخت سیره امام رضا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مهدوی خطیبی، از اساتید حوزه و دانشگاه کرمانشاه ظهر یکشنبه در اجتماع پرشور امام‌رضایی‌های کرمانشاه با بیان اینکه کتاب‌شناسی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ اسلام و شیعه دارد، اظهار کرد: شیخ صدوق، از بزرگ‌ترین علمای شیعه، کتاب ارزشمندی به نام عیون اخبار الرضا نگاشته که در آن به روایت‌های مختلفی از زندگی و سخنان امام رضا (ع) پرداخته است. این کتاب نه تنها مجموعه‌ای از احادیث معتبر درباره امام هشتم (ع) است، بلکه نقشی مؤثر در ترویج علوم دینی در جهان اسلام، به‌ویژه در اصفهان ایفا کرده است.

وی افزود: شیخ صدوق در این کتاب با دقتی علمی به مسائل فقهی و اخلاقی پرداخته و به گونه‌ای می‌توان این اثر را رساله‌ای عملیاتی در عرصه احکام دینی و شکرگزاری از نعمت‌های الهی دانست. کتاب عیون اخبار الرضا چنان جایگاه مهمی دارد که می‌توان آن را در کنار کتب اربعه به عنوان منبعی اصلی در حوزه حدیث و معارف شیعی مورد استفاده قرار داد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به محوریت شکرگزاری در این اثر گفت: در روایات امام رضا (ع) که در این کتاب نقل شده، شکرگزاری از خداوند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دینی معرفی شده است. این شکرگزاری صرفاً در بیان لفظی خلاصه نمی‌شود، بلکه در عمل به دستورات الهی و بهره‌گیری درست از نعمت‌های خداوند معنا پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص دوران خلافت عباسی و ماجرای ولایتعهدی امام رضا (ع) عنوان کرد: در زمان مأمون عباسی، اهل‌بیت (ع) با فشارها و مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شدند. با این حال، امام رضا (ع) با تدابیر حکیمانه خود توانست مسیر گسترش معارف دینی و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) را ادامه دهد و به الگویی ماندگار در مقاومت و هدایت امت اسلامی تبدیل شود.