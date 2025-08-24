  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

آخرین تمرین سرخپوشان قبل از سفر به اصفهان با حضور مربی آلمانی

تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه آخرین جلسه تمرینی خود پیش از سفر به اصفهان و دیدار برابر سپاهان را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پایتخت امروز تمرین خود را پیش از سفر به اصفهان و بازی برابر سپاهان از هفته دوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس برگزار کردند. پیش از شروع تمرین، مایکل اونینگ، مربی و دستیار جدید وحید هاشمیان در محل تمرین حضور یافت و پس از دیدار و گفتگو با کادر فنی و اعضای تیم، مورد معارفه و استقبال قرار گرفت.

تمرین یکشنبه قرمزپوشان، یک ساعت به طول انجامید و طی آن؛ کار با گرم کردن آغاز شد و در ادامه، انجام پاسکاری، پرس و مرور کارهای تاکتیکی و تیمی در برنامه بود. سرخپوشان بعد از تمرین و پس از استراحت و صرف ناهار، تهران را به مقصد اصفهان ترک می‌کنند.

کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در صورت عدم تأخیر در پرواز قرمزپوشان، امروز از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه برگزار و وحید هاشمیان به سوالات اصحاب رسانه در خصوص این بازی توضیح خواهد داد.

دیدار رفت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه با قضاوت پیام حیدری در اصفهان آغاز خواهد شد.

