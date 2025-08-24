داور دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر از روز دوشنبه برگزار خواهد شد که در نخستین روز سه دیدار در تهران، اراک و اصفهان برگزار خواهد شد. مهمترین دیدار روز نخست هفته دوم در اصفهان بین تیم های سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد.

برنامه بازی ها و اسامی داوران قضاوت کننده در این دیدارها به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴

پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: میثم حیدری کمک‌ها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید زمانی کمک: محمد علی پورمتقی

آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش ناظر: حسین نجاتی داور VAR: سید رضا مهدوی کمک: امیرمحمد داودزاده

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

داور: پیام حیدری کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر: محسن ترکی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علیرضا ایلدروم

