داور دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر از روز دوشنبه برگزار خواهد شد که در نخستین روز سه دیدار در تهران، اراک و اصفهان برگزار خواهد شد. مهمترین دیدار روز نخست هفته دوم در اصفهان بین تیم های سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد.
برنامه بازی ها و اسامی داوران قضاوت کننده در این دیدارها به شرح زیر است:
دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
پیکان تهران - استقلال خوزستان
داور: میثم حیدری کمکها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید زمانی کمک: محمد علی پورمتقی
آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش ناظر: حسین نجاتی داور VAR: سید رضا مهدوی کمک: امیرمحمد داودزاده
سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
داور: پیام حیدری کمکها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر: محسن ترکی داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: علیرضا ایلدروم
