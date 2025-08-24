  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

داور دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان مشخص شد

داور دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان مشخص شد

اسامی داوران سه بازی از هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور در روز دوشنبه هفته جاری اعلام شد که براساس آن دیدار حساس تیم های سپاهان و پرسپولیس را پیام حیدری قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر از روز دوشنبه برگزار خواهد شد که در نخستین روز سه دیدار در تهران، اراک و اصفهان برگزار خواهد شد. مهمترین دیدار روز نخست هفته دوم در اصفهان بین تیم های سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد.

برنامه بازی ها و اسامی داوران قضاوت کننده در این دیدارها به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴

پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: میثم حیدری کمک‌ها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید زمانی کمک: محمد علی پورمتقی

آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش ناظر: حسین نجاتی داور VAR: سید رضا مهدوی کمک: امیرمحمد داودزاده

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

داور: پیام حیدری کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر: محسن ترکی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علیرضا ایلدروم

کد خبر 6568951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها