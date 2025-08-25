تغییرات اساسی در ترکیب پرسپولیس/ خودنمایی چند بازیکن جدید مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی مقابل فجر شهید سپاسی در هفته نخست لیگ برتر، حالا در اندیشه جبران است و سرخپوشان برای کسب اولین پیروزی فصل، یک آزمون دشوار برابر سپاهان پیشرو دارند.
وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، در این دیدار تقریباً به تمامی بازیکنان خود دسترسی دارد و تنها غایب قطعی او سرژ اوریه است که به دلیل ابتلاء به هپاتیت و عدم تعیین تکلیف درباره حضورش در این تیم، شرایط بازی ندارد. با این حال، سرخپوشان ترکیبی متفاوت را نسبت به بازی اول تجربه خواهند کرد.
هاشمیان قصد دارد درون دروازه از پیام نیازمند استفاده کند تا بار دیگر امیررضا رفیعی نیمکتنشین باشد. در خط دفاعی نیز میلاد محمدی به ترکیب اضافه میشود و همین موضوع احتمال نیمکتنشینی فرشاد احمدزاده را بالا برده است.
در خط میانی، به احتمال فراوان چهرههای تازهای مثل تیوی بیفوما و اوستون ارونوف وارد ترکیب خواهند شد؛ بازیکنانی که رقابت برای حضور در این خط را شدیدتر کردهاند و جایگاه نفراتی مانند سروش رفیعی و امید عالیشاه را با تردید مواجه کردهاند. همچنین میلاد سرلک پس از بازگشت از مصدومیت در لیست قرار دارد، اما احتمالاً بهعنوان بازیکن تعویضی به میدان میرود.
با توجه به این تغییرات، پرسپولیس با پنج جابهجایی نسبت به دیدار نخست مقابل فجر، ترکیب احتمالی زیر را برابر سپاهان خواهد داشت:
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، مرتضی پورعلیگنجی، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما، رضا شکاری، اوستون ارونوف، سروش رفیعی و علی علیپور.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه از هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
نظر شما