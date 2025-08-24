۴۹۵۰ کیلومتر راه روستایی در کرمانشاه

اکبر سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت راههای روستایی استان اظهار داشت: طبق آمار موجود، کرمانشاه در مجموع ۴ هزار و ۹۵۰ کیلومتر راه روستایی دارد که هزار و ۴۰۵ کیلومتر آن شنی و خاکی است. از این میزان، ۴۵۰ کیلومتر به روستاهای بالای ۲۰ خانوار اختصاص دارد.
وی افزود: طبق برنامه ششم و هفتم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید راه آسفالته داشته باشند، اما محدودیت اعتبارات استانی سبب شده این هدف بهطور کامل محقق نشود.
سپهر تصریح کرد: در سال جاری تاکنون حدود ۳۰ کیلومتر از راههای روستایی پیمانسپاریشده آسفالت شده است و با برنامهریزیهای صورت گرفته امیدواریم تا پایان سال، ۱۲۰ کیلومتر دیگر از راههای شنی و خاکی به آسفالت تبدیل شود.
به گفته رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان، در بخشهای فیروزآباد و ثلاث باباجانی شاخص بهرهمندی روستاها از راههای آسفالته نسبت به میانگین کشوری و حتی استانی پایینتر است و این موضوع، محرومیت این مناطق را دوچندان کرده است.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت خیرین در این حوزه خاطرنشان کرد: همانطور که خیرین در امر مدرسهسازی در مناطق محروم استان نقشآفرین بودهاند، انتظار میرود در بحث راهسازی نیز همراهی کنند. ما قول میدهیم با تأمین ماشینآلات و امکانات فنی، در بهسازی راههای روستایی مناطق محروم خصوصاً فیروزآباد و ثلاث باباجانی همیار خیرین باشیم.
سپهر در پایان یادآور شد: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹، اعتبارات بهسازی راههای روستایی بهصورت استانی تعریف شده و در کمیته برنامهریزی شهرستانها مصوب میشود؛ سایر طرحهای مورد نیاز نیز توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استان تأمین خواهد شد.
