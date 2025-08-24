  1. استانها
  2. فارس
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

پیاده‌روی و سوگواری شهادت امام رضا(ع) در خنج فارس برگزار شد

پیاده‌روی و سوگواری شهادت امام رضا(ع) در خنج فارس برگزار شد

خنج-به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه‌السلام، مراسم پیاده‌روی و سوگواری با حضور پرشور مردم شهرستان خنج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه‌السلام، مراسم پیاده‌روی و سوگواری با حضور پرشور مردم شهرستان خنج برگزار شد.

پیاده‌روی و سوگواری شهادت امام رضا(ع) در خنج فارس برگزار شد

در این آئین معنوی که با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های اهل بیت علیهم‌السلام برگزار شد، جمعی از عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت مسیر پیاده‌روی را با ذکر و دعا طی کردند و فضای شهر را معطر به نام و یاد امام رضا علیه‌السلام ساختند.

پیاده‌روی و سوگواری شهادت امام رضا(ع) در خنج فارس برگزار شد

همچنین در این مراسم با مداحی و مرثیه‌سرایی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محمدی همراه بود و حال و هوای خاصی به این مراسم سوگواری بخشید.

کد خبر 6569284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها