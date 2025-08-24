به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام رضا علیهالسلام، مراسم پیادهروی و سوگواری با حضور پرشور مردم شهرستان خنج برگزار شد.
در این آئین معنوی که با هدف تجدید بیعت با آرمانهای اهل بیت علیهمالسلام برگزار شد، جمعی از عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت مسیر پیادهروی را با ذکر و دعا طی کردند و فضای شهر را معطر به نام و یاد امام رضا علیهالسلام ساختند.
همچنین در این مراسم با مداحی و مرثیهسرایی و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حسین محمدی همراه بود و حال و هوای خاصی به این مراسم سوگواری بخشید.
