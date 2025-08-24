برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) در لارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری سالروز شهادت علی بن موسی الرضا (ع)، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، در حسینیه ثارالله (ع) لار برگزار شد.

در این آئین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اقبالی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی لارستان، به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به ابعاد شخصیتی و سیره نورانی امام هشتم، بر ضرورت ترویج فرهنگ رضوی در جامعه تأکید کرد.

این مراسم با مداحی ذاکران اهل بیت (ع) همراه بود که با نوای دلنشین خود، فضای حسینیه را آکنده از شور و شعور حسینی کردند و دل‌های عاشقان را به حرم رضوی پیوند زدند.

مراسم مذکور به همت اداره تبلیغات اسلامی لارستان، نهادهای انقلابی و فعالان فرهنگی مردمی برگزار شد و جلوه‌ای از وحدت، ارادت و همبستگی دینی مردم منطقه را به نمایش گذاشتند.