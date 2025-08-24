حجت الاسلام و المسلمین عنایت الله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) بر اهمیت شناخت سیره امام مهربانیها و وظایف شیعیان در این موضوع تأکید کرد و گفت: توجه به معرفت امام و سیره ایشان در کنار عزاداریها و مرثیهسراییها موجب رشد انسان خواهد شد.
وی ادامه داد: شناخت حقایق دین، مبارزه با تحریفها، بدعتها و انحرافات فکری وظیفهای همگانی است که امام رضا علیهالسلام در طول زندگی خود آن را انجام دادند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امام رضا (ع) در زمان خود با برپایی مناظرات علمی و دینی، پاسخگویی به شبهات و تبیین معارف دینی، نقش مهمی در اصلاح و آگاهیبخشی جامعه ایفا کردند.
حجت الاسلام اکبری گفت: جهاد تبیین نمونهای از همین اقدامات است که امروزه توسط مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امام رضا علیهالسلام با مناظرات و بیان احادیث، جایگاه امام و امامت را تبیین کردند و شاگردان زیادی تربیت نمودند که این روش ادامهدار شد و نسل به نسل انتقال یافت.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: اهمیت تبیین معارف دینی و مقابله با شبهات در زمان حاضر واجب است و وظیفه همه اقشار جامعه، از جمله علما، فرهنگیان و تریبونداران، است که در این مسیر حرکت کنند.
حجت الاسلام اکبری گفت: ضرورت بهرهگیری از سیره امام رضا علیهالسلام در جهاد تبیین و مبارزه با انحرافات با استفاده از محبت و اشتیاق مردم به امام رضا، فرصت مناسبی برای تبیین حقایق و تقویت اعتقادات شیعی است.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان بر نقش مهم سازمان تبلیغات و علما در این جهاد مقدس یاد اشاره و تصریح کرد: بهرهگیری از سیره نورانی امام رضا علیهالسلام برای اصلاح و هدایت جامعه رضایت امام زمان (عج) و شفاعت امام رضا شامل حال خواهد شد.
